Polícia apreende fuzis em ação que teve como alvo líder de facção | A TARDE

Investigadores do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), apreenderam dois fuzis calibres 556, modelos M4, carregadores municiados e nove tabletes de maconha, localizados em uma residência, dentro de um condomínio no bairro de Itapuã, em Salvador, nesta sexta-feira, 26.



De acordo com a Polícia Civil, a apreensão aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um suspeito de liderar uma organização criminosa, com ramificações em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Conforme as investigações, além do tráfico de drogas, o homem também é envolvido com assaltos a bancos, homicídios e associação criminosa.

Ninguém foi encontrado no imóvel e as investigações continuam, com o objetivo de localizar e prender o criminoso, bem como identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o grupo. O cidadão também pode colaborar e fornecer informações à Polícia Civil, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no 181.