Polícia Civil da Bahia cumpre mandados durante Operação Bad Vibes | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia cumpriu dois mandados de busca e apreensão, durante incursões da Operação Bad Vibes, deflagrada na manhã desta terça-feira (10).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão contra investigados, cumpridos nos municípios de Barra e Senhor do Bonfim, foram apreendidos aparelhos eletrônicos que serão submetidos à perícia. O material coletado contribuirá para o aprofundamento das apurações da prática dos delitos por meio de grupos no aplicativo Viber, onde eram comercializados e consumidos vídeos e fotografias com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, bem como em outras plataformas e dispositivos informáticos porventura encontrados.

A operação foi deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através do Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), em conjunto com as Polícias Civis da Bahia e de mais 11 estados. O objetivo é o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.



As investigações foram conduzidas pelas polícias judiciárias estaduais, resultando na expedição de 36 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. Da Polícia Civil da Bahia participaram as equipes dos Departamentos de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), de Polícia do Interior (Depin), de Polícia Metropolitana (Depom), das Delegacias Territoriais dos municípios de Barra, Senhor do Bonfim e a 25ª DT / Dias d´Ávila, além do Laboratório de Crimes Cibernéticos do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ).