Polícia Civil prende autor de estupros ocorridos na Barra e Ondina

O homem acusado de estupros ocorridos nos bairros da Barra e Ondina, além da suspeita de outra violência sexual no Centro de Salvador teve o mandado de prisão preventiva, cumprido na 14ª Delegacia Territorial (DT), da Barra, na noite desta quinta-feira, 21. Procurado também pelas equipes da 7ª DT/Rio Vermelho, unidade responsável pelo crime ocorrido atrás de um hotel desativado, na Ondina, na última segunda-feira, 18, estava escondido no povoado de Bom Será, na zona rural de Serra Preta.

A titular da 14ª DT / Barra, delegada Mariana Ouais, informou que o homem teve o mandado de prisão solicitado à Justiça pela 14ª DT / Barra, após estupro cometido contra uma mulher, naquele bairro, na quinta-feira, 14. “Assim que decretada a medida cautelar, unimos os esforços com a equipe do delegado Nilton Borba da 7ª DT / Rio Vermelho e fomos à busca deste criminoso”, explicou.

A delegada também destaca que a intensa busca pelo paradeiro do acusado dos estupros, o impulsionou a se entregar. “As equipes da 14ª e da 7ª Delegacia fizeram diversas diligências, tanto em Salvador quanto no município de Serra Preta, desde a quarta-feira, 20. No início da noite desta quinta-feira, 21, o advogado ligou informando que ele se entregaria em uma unidade do interior do estado, de onde foi recambiado para Barra, e aqui cumprimos o mandado de prisão”, detalhou.

Imagens de câmeras de vigilância colaboraram para a identificação do criminoso. De acordo com o titular da 7ª DT/Rio Vermelho, delegado Nilton Borba, a busca também foi intensificada em outros pontos de Salvador. “Assim que tivemos conhecimento do fato, iniciamos as investigações, com a sua identificação e as diligências não cessaram. Trata-se também de uma questão de honra, retirar do convívio social uma pessoa com tal grau de periculosidade. Unindo os esforços com a equipe da 14ª Delegacia, facilitou ainda mais alcançarmos esse objetivo”, declarou.

A delegada Mariana Ouais sinaliza que o homem é investigado também por outros crimes de violência sexual. “Temos alguns registros de tentativas de estupros, os quais estão sendo atribuídos a este criminoso. As investigações terão continuidade, outras possíveis vítimas poderão comparecer a Delegacia e denunciar”, informou.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário. Participaram das diligências para localizar o acusado policiais da 14ª DT/Barra, 7ª DT/ Rio Vermelho, 1ª DT / Barris, equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com o apoio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Departamento de Polícia do Interior (Depin) e guarnições da Polícia Militar.