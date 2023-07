Polícia Civil realiza ação para reprimir roubos no Centro de Salvador

A Polícia Civil realizou uma ação conjunta entre unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), no final da manhã desta segunda-feira, 24, em diversos pontos do Centro de Salvador.

Segundo a corporação, são mais de 100 agentes envolvidos na ação cujo objetivo é reprimir furtos, roubos e outros crimes. As ações acontecem na Avenida Joana Angélica, Praça da Piedade, Rua da Forca, Relógio de São Pedro e Rua das Flores, entre outros pontos.

Ainda conforme a PC, durante as incursões, são averiguadas informações coletadas em diligências e repassadas pela população no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Nas primeiras horas das ações, um homem foi preso em flagrante com um celular roubado, na Avenida Joana Angélica.

O titular da 1ª Delegacia Territorial (DT), dos Barris, unidade responsável pela área, delegado Willian Achan, destaca a importância das ações. “Equipes de todas as unidades do Depom, com apoio do Grupo Especializado de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), estão aprofundando investigações, realizando mapeamentos, o que é fundamental para ações mais precisas”, pontuou.

null Ascom | Polícia Civil