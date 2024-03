Polícia Civil recupera carga de medicamentos roubada em Valéria | A TARDE

Milhares de ampolas de analgésico e antitérmico, centenas de caixas de antibióticos e de seringas contendo soro foram apreendidas durante ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), na terça-feira, 12, em Valéria.

O material, que é parte de uma carga roubada no último dia 1º, no bairro, foi recuperado em um imóvel abandonado. As investigações apontaram que os autores estavam em motocicletas e interceptaram o caminhão que transportava os medicamentos na entrada de Valéria.

O veículo foi recuperado no mesmo dia, na Estrada Velha de Periperi e devolvido ao proprietário. A carga recuperada também será entregue. Novas diligências serão realizadas com o objetivo de identificar e prender os envolvidos no crime.

Divulgação - Ascom/PC