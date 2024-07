Polícia da BA recupera e envia à Itália celular roubado de turista

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

O aparelho celular de um turista italiano, que havia sido roubado em abril deste ano, em Salvador, foi recuperado na última sexta-feira, 28, e enviado ao dono, na Itália.



De acordo com informações da Polícia Civil, o turista foi roubado na Praça Barão do Rio Branco, bairro de Nazaré. O aparelho foi recuperado na cidade de Santo Estevão, cidade que fica a cerca de 150 quilômetros da capital baiana.



Por meio do consulado da Itália, as equipes conseguiram contato com a vítima, possibilitando a entrega do celular.



"Buscamos a melhor forma de enviar o aparelho para o endereço de origem, o que foi possível por intermédio do Cônsul Honorário da Itália, Andrea Garziera, que viajou para fazer a restituição do celular ao cidadão italiano", ressaltou a titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), delegada Camila Albuquerque.



Ainda segundo a Polícia Civil, outras diligências investigativas serão realizadas com o objetivo de identificar e localizar os autores do crime.