Polícia desmonta barricada feita por traficantes em Tancredo Neves

Uma operação da Polícia Militar desmontou barricadas, na manhã desta quarta-feira, 17, na localidade do Sobral, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

A Operação Força Total contou com guarnições da PM que realizavam rondas na região, quando visualizaram barricadas que impediam o acesso dos veículos. A retirada do material foi feita com o apoio de um guindaste. A via já está liberada no bairro.