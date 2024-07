Polícia encerra paredão e é atacada por tiros no Pero Vaz

Policiais teriam sido recebido a tiros por criminosos durante "paredão" no Pero Vaz - Foto: Divulgação | SSP-BA

Uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) encerrou uma festa do tipo “paredão” que ocorria na Avenida Peixe, no bairro do Pero Vaz, durante a noite deste sábado, 29, em Salvador.

Os policiais foram acionados para o local após denúncias de perturbação da ordem pública, que estaria sendo promovida por um equipamento de som instalado em um veículo.

No local, os militares confirmaram as informações das denúncias, encontrando uma aglomeração de pessoas em torno de um carro com som alto.

Ao perceber a presença dos policiais, um grupo de homens que estavam no local começou a atirar contra a guarnição enquanto fugiam. As equipes da 37ª CIPM revidaram e realizaram buscas no local para encontrar os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

Após a ação, o evento, considerado ilegal pelos policiais, foi encerrado.