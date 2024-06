Polícia fecha o cerco contra traficantes e homicidas na Palestina

População pode colaborar, fornecendo informações, sem precisar se identificar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Equipes da Polícia Civil foram mobilizados na manhã desta sexta-feira, 14, para uma operação no bairro da Palestina, em Salvador. Denominada 'Ponta de Lança', a ação tem como objetivo a repressão da atuação de criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas e crimes contra a vida na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais buscam por drogas, armas e outros materiais ilícitos, além de pessoas com mandados de prisão em aberto. Durante as ações, também são verificadas denúncias e outras informações levantadas durante investigações em curso na 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria).

“Estamos reforçando as atividades de polícia judiciária em campo, bem como a busca por autores contumazes de crimes na região, além de materiais ilícitos utilizados pelos grupos criminosos, que refletem nas ocorrências registradas em unidades do nosso Departamento”, pontuou o delegado Arthur Gallas.



A população pode colaborar, fornecendo informações, sem precisar se identificar, para o telefone (71) 99668-7459 ou para o Disque Denúncia, no 181, da Secretaria da Segurança Pública (SSP).