Polícia instaura inquérito para investigar torcedores do Bahia | A TARDE

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar os dois torcedores do Bahia acusados de agredir um torcedor do Esporte Clube Vitória no bairro da Graça, em Salvador, no último sábado (21).

"A 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) instaurou inquérito para apurar a agressão sofrida por um homem, no sábado (23), no bairro da Graça. Uma equipe da unidade policial acompanhou a vítima à delegacia para registrar ocorrência e ser ouvida. As guias periciais foram expedidas para exame de lesões no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Nesta terça-feira (24), os autores se apresentaram na presença de seus advogados e foram interrogados", diz a nota enviada ao Portal A TARDE.

Os autores da agressão foram até a 14ª Delegacia Territorial, na Barra, na manhã desta terça-feira, 24. A dupla havia prometido se apresentar por volta das 10h, mas só chegaram na unidade por volta de 12h, onde foram ouvidos pela delegada titular Mariana Ouais.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, os dois são moradores do centro da capital baiana. Um tem 25 anos e o outro, 29, no entanto, ainda não tiveram os nomes divulgados.

O advogado da Bamor, que também representa a dupla, Otto Lopes revelou uma nova versão do ocorrido e negou que eles fazem parte da torcida organizada do Bahia. "Eles entendem que se envolveram em um ato e estão querendo explicar à polícia porque se envolveram em uma briga. Eles negam que tenham falado que são da Bamor. O que a vítima fala nem sempre é verdade".