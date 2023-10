Vídeo: torcedor do Vitória é espancado por dois homens em Salvador | A TARDE

Um torcedor do Vitória foi espancado por dois homens quando chegava em casa, no bairro da Graça, em Salvador. O caso ocorreu na tarde do sábado, 21, e, em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver dois homens, um com a camisa do Bahia, puxando a vítima para fora do portão e começando as agressões.

O homem agredido estava acompanhado do irmão e da cunhada, quando um dos suspeitos passou pelo portão do condomínio e tentou arrancar a camisa da vítima, puxando ele para fora. Logo depois, o outro agressor chega e ataca o rapaz com chutes e socos.

O irmão do torcedor do Vitória chega a trocar socos com os agressores, enquanto a cunhada grita por ajuda, porém, a camisa do rapaz é arrancada e os homens fogem.

Em entrevista à TV Bahia, a vítima contou que pensou ser brincadeira de um vizinho, mas logo depois viu que se tratava de um desconhecido que se dizia integrante da Bamor. O presidente da organizada do Bahia informou que o homem não está associado à torcida.

O Esporte Clube Bahia disse ao Portal MASSA! que lamenta o ocorrido e é contra qualquer tipo de violência. Já o Vitória, por meio de nota, repudiou a agressão e reforçou que o time não representa a torcida organizada dos Imbatíveis, além de reiterar que esse é um caso de polícia.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais