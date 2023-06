Polícia investiga agressão de segurança de shopping contra entregador

A Polícia Civil vai investigar o caso de agressão envolvendo um segurança do Shopping Barra contra um entregador de comida por aplicativo em Salvador. O caso aconteceu na noite da quinta-feira, 8.

De acordo com o g1, o entregador, identificado como Davi Lima Souza, relatou que as agressões começaram após ele reclamar do atraso em um pedido que faria entrega.

"Quando eu estava saindo do shopping, eu vi o segurança me seguindo. Aí eu maldei [a atitude] e voltei para o shopping. Ele disse que queria conversar comigo em um canto e eu disse que não ia", relatou o entregado, destacando que a partir daí as agressões começaram.

Ele teve um dos dentes quebrados após ter tomado um soco do segurança.

"Ele começou a me puxar pela camisa e me deu um murro na cara. Eu segui dizendo que não ia, ele seguiu me puxando e me deu outro murro na boca, que partiu meu dente. Tinha outro segurança fardado do lado dele, segurando ele porque ele já queria vir para cima, para me bater mais. Eu esperei ele se afastar e fui embora".

Davi registrou o caso na Delegacia de Polícia da Barra. Segundo a Polícia Civil, o segurança será intimado para prestar esclarecimentos.

O Shopping Barra informou informou em nota que a equipe de segurança foi chamada por causa de uma "importunação" do entregador, alegando que Davi já havia se envolvido em "situação similar em outra ocasião" e que "devido à reincidência, foi conduzido a se retirar do local".

O estabelecimento não comentou as agressões, mas disse que não compactua com nenhum tipo de violência e que "está apurando os fatos ocorridos".