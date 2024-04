Polícia investiga morte de homem não identificado em Paripe | A TARDE

A Polícia Civil investiga a morte de um homem ocorrida na sexta-feira 29, no bairro de Paripe, em Salvador. Até este domingo, 31, dois dias após o ocorrido, a vítima permanece não identificada.

De acordo com a Polícia Civil, policiais militares receberam a informação que homens armados estavam assaltando motoristas na Rua Almirante Mourão de Sá, na sexta-feira. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram o corpo do homem caído ao solo.

Ainda segundo a Polícia Civil, investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão realizando diligências para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.