Polícia já sabe de quem é o corpo achado em isopor no Porto da Barra

A Polícia Civil já sabe quem é o homem encontrado morto em um isopor na orla do Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. De acordo com as informações da corporação, a vítima foi identificada como Uziel Silva da Hora, de 39 anos. Ele possuía passagens por furto, roubo e receptação.

O corpo dele foi achado na manhã de domingo, 30, enrolado num tecido, num isopor vermelho, que estava na calçada. Agora, a 1ª Delegacia de Homicídios /Atlântico investiga para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Oitivas e diligências já começaram.