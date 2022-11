Polícia Militar da Bahia realiza simpósio gratuito sobre racismo

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realiza até esta sexta-feira, 4, o 1º Simpósio Nacional de Segurança Pública e Relações Raciais. O evento gratuito conta com palestras e atividades no Instituto Anísio Teixeira (IAT) e é realizado pelo Grupo de Trabalho Permanente pela Igualdade Racial (GTPIR).

Essa é a primeira vez que a PMBA realiza um evento para debater o assunto. A proposta é reunir a comunidade acadêmica, a sociedade civil e os profissionais da segurança pública, para melhorar o serviço prestado à comunidade. Para participar, é necessário fazer uma inscrição pelo site pmbarelacoesraciais.ssp.ba.gov.br, ou no evento.

Além das mesas de debate, a programação conta com apresentações musicais como o Coral e Grupo de Teatro da PMBA, além da banda Maestro Wanderley. Os temas das palestras são “Racismo nas estruturas organizacionais”, “Proposições antirracistas na administração PM”, “Comunicação social, mídia, racismo e Segurança Pública”, “Abordagem policial e Direitos Humanos” e “Violência contra a mulher na Bahia: desafios e obstáculos”. Também haverá debate sobre Intolerância religiosa e Racismo espacial e incursão policial.

“Quando nós abrimos para as pessoas falarem como elas enxergam nosso serviço, pegamos essa informação e transformamos em nova possibilidade de reajuste e ressignificação da nossa postura mediante a comunidade negra”, declara o major Sílvio Conceição do Rosário, coordenador do GTPIR que foi criado em 2022. O principal objetivo é adaptar e modernizar as ações policiais para minimizar os efeitos nocivos do racismo.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins