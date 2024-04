Polícia Militar encontra veículo roubado no bairro de Valéria | A TARDE

Policiais militares do Batalhão Apolo recuperaram um carro com restrição, no final da tarde de sábado, 30, no bairro de Valéria, em Salvador.



Os pms realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Via Bronze, quando avistaram o automóvel, que havia sido roubado na manhã do mesmo dia.

O carro foi encaminhado para a DRFRV, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.