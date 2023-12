Polícia Militar prende suspeito de tráfico em Paripe | A TARDE

A Polícia Militar prendeu um homem com drogas na manhã desta sexta-feira, 15, em Paripe. A apreensão faz parte da 17ª edição da Operação Força Total na Bahia, que acontece simultaneamente em todo o Brasil.

Os agentes realizavam rondas no bairro, quando perceberam um homem com atitude suspeita na Rua Venezuela. O suspeito correu ao perceber a presença da polícia, mas foi alcançado e revistado no local.

Com ele, a PM apreendeu 44 pedras de crack e 11 porções de maconha. O indivíduo foi preso e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.a