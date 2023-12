Polícia Militar recupera carro roubado na periferia de Salvador | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) recuperou, na noite deste sábado, 2, um carro roubado na periferia de Salvador. O Renault Kwid branco havia sido levado por bandidos na mesma noite no bairro de Sete de Abril, mas foi encontrado pelos policiais durante operação no Subúrbio Ferroviário.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, durante o cumprimento da Operação Blitz Protege, policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM Lobato) foram informados de que o veículo havia sido roubado em Sete de Abril.

Com as informações passadas, guarnições saíram a procura do veículo, que acabou sendo localizado quando transitava na Avenida Afrânio Peixoto — mais conhecida como Suburbana —, na altura do bairro de Plataforma.

Os policiais perseguiram o carro e conseguiram interceptar o suspeito que o conduzia na Rua das Cabaceiras, pertencente ao bairro de Ilha Amarela. Com o homem, os militares encontraram uma réplica de arma de fogo.

O Renault Kwid branco e o simulacro de arma de fogo foram apreendidos e apresentados, junto com o suspeito, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.