Polícia prende dois homens e um adolescente na Avenida Vasco da Gama

A polícia prendeu dois homens e um adolescentes que estavam com um veículo roubado na Avenida Vasco da Gama, nas proximidades da Arena Fonte Nova. A operação contou com equipes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Brotas).

De acordo com o comandante da unidade, major Milton Luiz Seixas, o carro foi roubado no bairro de Escada, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana, na segunda-feira, 5.

"Recebemos a informação que o automóvel trafegava em nossa região e interceptamos na região do Tororó. O motorista de aplicativo reconheceu o grupo", disse.

Os suspeitos foram autuados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O adolescente de 17 anos que também foi apreendido foi apresentado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

A polícia encontrou com o grupo o carro, dois celulares e um simulacro de pistola.