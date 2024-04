Polícia prende dois suspeitos por receptação de veículos roubados | A TARDE

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) realizaram as prisões de dois suspeitos pelos crimes de adulteração de sinais identificadores e receptação de veículo roubado, na quinta-feira (21).

No bairro de São Gonçalo do Retiro, um homem foi preso em posse de um veículo Chevrolet Ônix, cor vermelha, com restrição de roubo e com placa de identificação adulterada. De acordo com as investigações, o veículo em posse do suspeito foi roubado no sábado (16) e utilizado por criminosos para subtrair outro carro três dias depois.

Em outra diligência, a equipe da DRFRV prendeu um homem no Terminal do Bom Despacho, quando ele tentava levar uma motocicleta Honda XRE, cor verde, roubada em Salvador em janeiro deste ano, e com sinais identificadores alterados, até Itaparica.

Ambos suspeitos foram conduzidos para a DRFRV, onde foram autuados em flagrante por receptação de veículos roubados e adulteração de sinais identificadores.