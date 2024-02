Polícia prende homem com moto roubada em bairro de Salvador | A TARDE

Policiais do Batalhão Gêmeos prenderam um homem com uma motocicleta roubada na manhã deste sábado, 17, no Bosque das Bromélias, em Salvador.

Os agentes faziam patrulha na região quando encontraram o suspeito com uma moto sem placa. Após abordagem, ficou registrado que o veículo tinha restrição de roubo.

Com o suspeito, foram encontrados 11 sacos de cocaína, dois aparelhos celulares, um relógio e uma corrente.

O homem foi encaminhado para a Delegacia Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) junto com o material apreendido.