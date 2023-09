Polícia prende suspeito de furto no metrô de Salvador

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 5, na Estação Acesso Norte do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Ele teria furtado uma mulher que estava utilizando o equipamento.

"A CCR Metrô Bahia informa que os Agentes de Atendimento e Segurança foram acionados após a identificação, pelo sistema de monitoramento, de um indivíduo suspeito no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas na manhã desta terça-feira, 5. A Polícia Militar foi acionada e deu prosseguimento ao encaminhamento do suspeito para o registro da ocorrência", divulgou a empresa.

A PM revelou que o crime aconteceu por volta das 10h. Agentes confirmaram a denúncia e encontraram uma carteira, cartão de crédito e R$ 300 reais com o suspeito. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes para a adoção de medidas cabíveis.

"De acordo com informações do Batalhão Gêmeos, nesta terça-feira, 5, por volta das 10h, policiais militares da unidade realizavam rondas na região da Rótula do Abacaxi, próximo à Estação do Metrô quando foram acionados por prepostos da concessionária CCR Metrô, a respeito de um indivíduo que havia cometido furto na estação do metrô. Após deslocamento da guarnição ao local, foi confirmado a veracidade dos fatos. Com o acusado foram encontrados uma carteira, cartão de crédito e R$ 300,00 reais. O acusado foi conduzido até a Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis", relatou a PM.