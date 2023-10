Polícia prende traficante na Linha Verde e apreende 70kg de drogas | A TARDE

Operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta por equipes das polícias Federal, Militar e Civil, resultou na apreensão de aproximadamente 70 kg de cocaína, na noite de sábado, 21.

A ocorrência foi iniciada após interceptação de um traficante na Linha Verde, próximo a Arembepe. O homem dirigia um veículo modelo Idea, quando foi alcançado. Durante abordagem foram localizados 23 tabletes do entorpecente.

As equipes realizaram uma consulta e descobriram que o suspeito de tráfico possuía um outro carro no seu nome. O veículo estava no bairro de Pernambués. No automóvel as equipes da FICCO acharam mais 47 tabletes de cocaína.

O indivíduo, as drogas e os veículos foram apresentados na sede da PF, no bairro de Água de Meninos.





Alberto Maraux | SSP-BA