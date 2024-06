Polícia recupera máquinas de lavar e secadoras estimadas em R$ 85 mil | A TARDE

Uma investigação da Polícia Civil resultou na recuperação de duas máquinas de lavar e duas secadoras industriais, na terça-feira, 4, em Salvador. A mercadoria foi interceptada em frente a um condomínio na Rua Almirante Barroso, no Rio Vermelho.



A apuração do caso começou com a informação de que, no Rio Grande do Sul, havia sido registrado um boletim de ocorrência acerca de uma fraude na compra dos itens de lavanderia, cujo valor é estimado em R$ 85 mil.

A empresa gaúcha que realizou a venda detectou, após a entrega, que o cartão no qual foi feita a transação era roubado – motivo pelo qual a compra foi cancelada.

O Setor de Investigação (SI) da 7ª DT conseguiu localizar os produtos, que já estavam sendo oferecidos em um site de compra e venda na internet. Com o auxílio de técnicas de apuração policial, a equipe conseguiu interceptar o veículo que realizava o carreto dos itens e apreendê-los.

As duas secadoras e as duas máquinas de lavar já foram devolvidas a representantes comerciais da empresa lesada. Um inquérito foi instaurado para apurar a fraude e identificar os suspeitos de cometê-la.

