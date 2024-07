Polícia vai devolver 20 celulares roubados em festas de Salvador

A ação visa o combate aos crimes de furto, roubo e receptação - Foto: Ascom | PC

Vinte celulares recuperados pela Polícia Civil durante a Operação Mobile após serem roubados em festas populares de Salvador, serão devolvidos aos proprietários nesta quarta-feira, 26. A ação visa o combate aos crimes de furto, roubo e receptação, possibilitando o aprofundamento das investigações e auxiliando na identificação dos autores.

A restituição dos aparelhos, subtraídos durante festas populares ocorridas na capital baiana no primeiro semestre deste ano, destacando o Festival da Virada Salvador e o Carnaval, acontecerá nesta quarta-feira, às 16h, na Central de Formalizações de Operações, localizada no subsolo do Prédio de Departamentos da Polícia Civil - 3D, no bairro de Itapuã. Os celulares foram recuperados na última sexta-feira, 21.

Após os registros dos boletins de ocorrência nas delegacias territoriais, o trabalho do Departamento de Inteligência Policial (DIP) possibilitou a identificação dos telefones subtraídos. Os dados foram passados para a Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), que, em conjunto com o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), realizou ações em campo e alcançou os atuais possuidores dos aparelhos, na última quinta-feira, 20.

A Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloísa Campos de Brito, ressaltou a importância da Operação Mobile – Ciclo Restituição.

“A ação, que terá desdobramentos, é de suma importância no avanço das investigações e vai auxiliar na identificação e responsabilização dos autores. A devolução dos celulares aos proprietários vai dirimir as perdas sofridas pelas vítimas, que devem registrar boletim de ocorrência, o qual é o ponto de partida para a apuração”, ressaltou.