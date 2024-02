Policiais do Denarc apreendem drogas no circuito da Barra | A TARDE

Dezenas de pedras de crack, 68 tubos de loló, embalagens para acondicionar drogas e um celular foram apreendidos por policiais velados do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), na noite deste domingo (11), na localidade da Roça da Sabina, na Barra.



Os materiais ilícitos foram encontrados com um grupo de homens, que dispararam contra os policiais. Dois deles ficaram feridos e deixaram os entorpecentes em via pública. Diligências estão sendo realizadas para localizar os suspeitos.

Durante as ações para coibir o tráfico e roubos a foliões no circuito Dodô, policiais do Denarc também flagraram um adolescente de 17 anos com uma porção de maconha e uma tesoura usada para praticar assaltos. Ele foi encaminhado para o posto da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), ficando à disposição da Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério Público.

Cinco pessoas suspeitas de provocar desordem no circuito da Barra, na altura do Cristo, também foram encaminhadas para um Posto Policial Integrado (PPI), por uma equipe descaracterizada do Denarc. O grupo sera ouvido e poderá responder por vias de fato.