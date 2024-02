Policiais prendem trio de mulheres durante roubo à idosa na Barra | A TARDE

Três mulheres foram presas praticando furto contra uma idosa, na Rua Marquês de Caravelas, na Barra, na tarde desta sexta-feira, 2. Policiais da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) flagraram o trio, que havia se oferecido para ajudar a vítima a carregar compras de um supermercado e subtraíram uma carteira com dinheiro. As suspeitas têm dezenas de passagens pelos crimes de furto.

De acordo com as investigações, o trio tem passagens por dezenas de furtos a igrejas, restaurantes, clínicas e lojas de cabelo, localizadas nos bairros da Barra, Graça, Pituba, Centro de Salvador e no município de Camaçari. A titular da 14ª DT / Barra, delegada Mariana Ouiais, detalhou a importância da prisão. “Elas apareceram cometendo furtos em imagens de câmeras de vigilância de diversos estabelecimentos comerciais e de igrejas. As três já eram alvos de diversas investigações”, afirmou.

As mulheres foram autuadas por furto qualificado e ficarão presas à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. Os pertences e dinheiro da vítima foram devolvidos.