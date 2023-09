Policiais trocam tiros com bonde do tráfico no Alto das Pombas

Um intenso tiroteio foi registrado, na manhã desta segunda-feira, 4, na entrada do Alto das Pombas, no bairro da Federação, em Salvador. O momento do confronto entre policiais militares e um 'bonde' foi registrado por uma equipe da TV Record Itapoan. Nas imagens, é possível ver que o confronto tem início próximo ao Cemitério Campo Santo e diversas pessoas estão no ponto de ônibus no momento dos disparos.

Reprodução | TV Record

As regiões do Alto das Pombas e Calabar, bairro vizinho à localidade, registram confrontos entre fações rivais desde a noite da última quinta-feira, 31. No domingo, 3, uma moradora de um apartamento localizado na Graça teve sua janela atingida por uma bala perdida.

Nas redes sociais circulam várias imagens de criminosos portanto armamento pesado durante os confrontos nas duas localidades.