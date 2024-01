Policial militar morre após ser baleado em Salvador | A TARDE

Um policial militar morreu após ser baleado, nesta terça-feira, 2, após uma troca de tiros com suspeitos armados, no bairro do Iapi, em Salvador. O caso aconteceu na comunidade do Bem Amado.

O policial, identificado como Guilherme Alves Pinheiro, era soldado e lotado na 37ª CIPM. Ao lado de outros agentes de segurança, ele fazia rondas na região, quando homens armados foram localizados, dando início ao tiroteio.

O PM foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por colegas e levado para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O policiamento foi reforçado no local com unidades táticas e especializadas para identificar e prender os suspeitos. Em nota, a PM lamentou a morte do policial e se diz enlutada.