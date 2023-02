Policial sofre importunação sexual em ônibus na Bahia

Uma escrivã da Polícia Civil sofreu importunação sexual, neste domingo, 26, durante uma viagem do interior da Bahia para Salvador. Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), o crime aconteceu na região de Feira de Santana.

A vítima afirmou que acordou assustada com uma mão apalpando suas nádegas por dentro das roupas. Depois do crime, a mulher ficou próxima ao motorista do ônibus e ligou para a polícia.

Identificado como Marcelo, o suspeito foi conduzido pelos policiais para a Central de Flagrantes.

“Agradeço ao pessoal da Polícia Militar pelo apoio e sensibilidade para com a minha situação. É importante não calar, o que gera violência é a impunidade do agressor se transformando numa situação cultural, então nenhuma mulher pode tolerar nenhum tipo de abuso, importunação, assédio, atos que gere sofrimento a nenhuma de nós”, disse a policial vítima de abuso.