05/07/2024 MOTOCICLETAS ADULTERADAS Ponto de desmanche de motocicletas é desarticulado no Cassange Dois homens suspeitos foram conduzidos para a unidade policial para averiguação

No local, desarticulado nesta sexta-feira, 5, foram encontradas duas motocicletas com restrição de roubo e outra com sinais identificadores adulterados - Foto: Divulgação / Ascom-PC.

Um ponto de desmanche foi desarticulado por investigadores da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes). O local funcionava em um sítio na região do Cassange, em Salvador. No local, desarticulado nesta sexta-feira, 5, foram encontradas duas motocicletas com restrição de roubo e outra com sinais identificadores adulterados, além de ferramentas e equipamentos utilizados para alterar as características dos veículos. Dois homens suspeitos foram conduzidos para a unidade policial para averiguação. As motocicletas foram encaminhadas para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), juntamente com os objetos apreendidos no local. Um inquérito foi instaurado para aprofundar as investigações sobre a atividade criminosa naquela local e identificação dos envolvidos.

