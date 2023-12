Ponto de ônibus desaba e deixa cinco feridos em Sussuarana; vídeo | A TARDE

Um ponto de ônibus desabou na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro de Sussuarana, em Salvador, e deixou pelo menos cinco feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Conforme relatos de moradores, o caso aconteceu por volta das 7h, quando o ponto estava cheio. A estrutura fica localizada na rua principal do bairro, próximo de vários pontos comerciais e residências.

Um vídeo enviado ao Portal A TARDE mostra a estrutura no chão e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local realizando atendimento.

Reprodução

Redes Sociais

Em atualização*