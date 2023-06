Pontos de Salvador serão iluminados para alerta do Teste do Pezinho

No mês de junho, durante a campanha Junho Lilás, a Apae Salvador, referência em Triagem Neonatal na Bahia, alerta para a necessidade que todas as crianças sejam submetidas ao Teste do Pezinho, exame que deve ser realizado entre o 3º e 5º dia de vida do bebê. Para amplificar, algumas edificações ficarão iluminadas de lilás, como a Arena Fonte Nova, a Casa do Comércio, o Shopping Piedade, entre outros pontos.

Apesar do exame ser feito em várias unidades de saúde da Bahia, os números de triagem caem a cada ano. De acordo com o Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Apae, em 2022, foram triados na Bahia mais de 150 mil nascidos vivos, mas esse número corresponde a 85,7% da cobertura, o menor dos últimos anos.

Em 2018, por exemplo, a cobertura chegou a mais de 91% de triados. No primeiro trimestre de 2023, o número de triados com o teste do pezinho em relação ao mesmo período em 2022 já foi menor, passando de 51.068 para 50.346.

O teste do pezinho, feito pelo SUS, permite detectar doenças como Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal Congênita, Deficiência de Biotinidase e Aminoacidopatias.

A Apae Salvador, mesmo na pandemia, tem realizado a busca dos casos positivos e atendido presencialmente ou por telemedicina com a sua equipe de especialistas.

A Instituição também oferece a ampliação de cobertura para investigação de outras doenças, por meio de atendimento particular e convênios.