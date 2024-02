Pontos de vacinação para o Carnaval são alterados | A TARDE

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, devido às fortes chuvas em Salvador neste final de semana, sábado, 27, e domingo, 28, a programação de alguns pontos e horários da vacinação estratégica contra a Covid-19 para o Carnaval foi alterada.

O ponto de imunização do Farol da Barra foi transferido para o 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, na Av. Centenário, onde acolherá a população até as 14h deste sábado e no domingo.

Os pontos volantes de imunização no Aeroporto e na Praça do Bonfim funcionarão das 8h às 14h. Entre os pontos fixos, o Shopping Bela Vista funcionará das 12h às 17h; a Ferreira Costa das 8h às 14h e a Arena Fonte Nova das 8h às 14h.