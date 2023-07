População protesta após morte de morador em São Gonçalo do Retiro

Um morador morreu após ser baleado no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, no início da noite desta quinta-feira, 6. O caso aconteceu na Rua 8 de Dezembro durante uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Antônio Cesar Caldas de Assis, de 52 anos. Ele teria sido baleado enquanto voltava do trabalho para casa. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu. Logo após o crime, um protesto foi feito na via principal do bairro, quando populares queimaram pneus e fecharam a pista.

Em nota, a Polícia Militar informou que um patrulhamento era realizado em São Gonçalo, quando foram informados por populares da presença de indivíduos armados nas proximidades do final de linha do bairro. No local, os suspeitos atiraram contra os PMs e fugiram.

Após o ocorrido, os militares receberam uma nova denúncia, relatando que havia indivíduos com drogas e portando armas de fogo na Rua das Palmeiras. Ao chegarem, os PMs teriam sidos novamente recebidos a tiros, e somente desta vez, houve o revide e os suspeitos fugiram.

A PM alega que recebeu a informação de que um homem foi atingido por disparos durante a primeira situação, quando não revidou. Os militares também foram informados que o morador foi socorrido a uma unidade de saúde da região por populares, onde recebeu atendimento médico.

A 23ª CIPM, envolvida na ocorrência, se dirigiu ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde os militares foram ouvidos e apresentaram o armamento para a perícia.

Equipes da 23ª CIPM, com o apoio de guarnições dos Batalhões Gêmeos, Patamo e da Rondesp Central reforçaram o policiamento na localidade durante toda a noite e não há previsão de encerramento do reforço no bairro.

Protesto dos moradores Reprodução