População relata forte tiroteio e terror em Mirantes de Periperi | A TARDE

Uma intensa troca de tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira,08, foi registrada no bairro de Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

Segundo fontes do Portal MASSA!, a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) pelo domínio do tráfico está por trás das constantes trocas de tiros no bairro.

Ainda de acordo com as fontes, motoristas estão evitando trafegar na Estrada Velha de Periperi, via que dá cesso à BR-324, à Estrada Derba e ao Hospital do Subúrbio, diante dos confrontos.

O Portal MASSA! entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar o caso. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.

