Populares fecham a pista em protesto no bairro de Jardim Cajazeiras | A TARDE

Um protesto está sendo realizado na manhã desta segunda-feira, 30, na avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador. A falta de segurança é a principal reivindicação dos manifestantes.

Populares que estão no local questionam a falta de acesso e mobilidade que existe na região. De acordo com moradores, o transporte público no bairro é precário e não atende a demanda, resultando na insegurança vivida por transeuntes.

Devido a manifestação, boa parte das faixas da via foram fechadas, restando apenas a última de cada lado. Com isso, o trânsito na região ficou bastante prejudicado.

Equipes da Superintendência de Trânsito (Transalvador) e da Polícia Militar (PM-BA) já se encontram no local para tentar resolver a situação.