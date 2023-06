Populares protestam na Estrada do Derba após mulher morrer atropelada

Populares realizam um protesto na manhã desta segunda-feira, 12, e fecharam uma parte da BA-528, mais conhecida como Estrada do Derba, na região do bairro de São Tomé de Paripe, em Salvador. A manifestação causa transtornos a quem passa pelo local. A Polícia Militar foi acionada.

O protesto acontece em meio a um pedido de recapeamento e melhora na sinalização após a morte de uma mulher, identificada como Deise Souza dos Santos na última quarta-feira, 7. As informações iniciais são de que a vítima estava em um ponto de ônibus, quando foi atingida por um carro dirigido por um suspeito em fuga.

Conforme informações, o condutor do veículo colidiu com um contêiner e atingiu a vítima. Ele fugiu do local sem prestar socorro. As guias de perícia e remoção foram expedidas. A 5ª Delegacia Territorial de Periperi realiza diligências para localizar o autor e investiga o acidente.



Em nota, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que uma inspeção na BA-528, do entroncamento da BR-324, em Águas Claras, até o entroncamento da BA-526, será realizada pela equipe técnica do órgão ainda esta semana a fim de programar os serviços de manutenção necessários para garantir a trafegabilidade no trecho.

Sobre a sinalização, informou que as ações têm a previsão de serem iniciadas no mês de julho assim que for autorizada a ordem de serviço para contratação de empresa de requalificação.