Poste entra em chamas após curto-circuito em Salvador

A fiação de um poste entrou em curto-circuito na madrugada desta sexta-feira, 10, no bairro do Cabula VI. Moradores da região registraram o momento em que as chamas se iniciam e que uma explosão ocorre. [veja o vídeo]

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) informou que uma equipe foi encaminhada ao local logo após a ocorrência, no início da madrugada. Conforme a fornecedora, as chamas tiveram início em um ramal de serviço e interrompeu o fornecimento apenas do prédio. Não há registro de feridos.

null Reprodução / Redes sociais