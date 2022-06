Postes pegam fogo no Alto das Pombas e casas ficam sem energia

Moradores do Alto das Pombas se assustaram com um incêndio que atingiu dois postes na Rua Teixeira Mendes nesta quarta-feira, 1º. O muro de uma casa próxima foi atingido pelas chamas, mas foram controladas por populares.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local. Devido ao problema, diversos moradores da região tiveram suspenso o fornecimento de energia elétrica.

Moradora da região, Joelma Stella, 37, presenciou a situação e relatou ao Portal A TARDE que primeiro foi percebido cheiro de queimado, mas nenhum incêndio fora avistado.

Em seguida, algumas explosões foram ouvidas e os postes, que ficam um em frente ao outro, começaram a pegar fogo. Ela relatou que as explosões duraram por cerca de dez minutos.

Perto dos postes há duas instituições de ensino, um Centro Municipal de Educação Infantil e uma escola do ensino fundamental.

As crianças, no entanto, não estavam no local, pois participam de excursão. A instituição entrou em contato com os pais e informou que os pequenos deveriam ser buscados próximo ao Campo Santo, para não ser necessário transitar pelo local.

Ao Portal A TARDE a Coelba confirmou a ida da equipe para verificar a situação e tomar as medidas cabíveis. O Corpo de Bombeiros, até o momento, não respondeu a reportagem.

Confira o vídeo gravado por moradores.

null Cidadão Repórter | Via WhatsApp