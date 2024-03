Posto de combustíveis fecha em Salvador após constantes assaltos | A TARDE

Os trabalhadores de um posto de combustíveis localizado na Av. Cardeal da Silva, na Federação, não foram trabalhar nesta quarta-feira, 06, por falta de segurança. De acordo com as denúncias, os frentistas foram alvo de criminosos no domingo, 03, segunda, 04, e terça-feira, 05.

Os três assaltos em 3 dias fizeram com que o proprietário do estabelecimento decidisse manter o posto fechado nas primeiras horas desta quarta-feira.

Em reportagem da Record Bahia, os trabalhadores informaram que um dos criminosos disse que o empresário teria que pagar uma espécie de 'pedágio' para que a facção criminosa que domina o bairro possa garantir a segurança e suspender a onda de assaltos.

A Polícia Militar foi acionada mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O comando da polícia não informou se a segurança será reforçada nesse trecho do bairro. Os assaltos foram comunicados na delegacia do Rio Vermelho. Imagens de câmeras de seguranças que flagram todas as ações e identifica os criminosos também já estão em poder da polícia.