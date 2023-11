"Pra sempre no meu coração", declara namorada de influencer após morte | A TARDE

"Pra sempre no meu coração. Meu amor, te amo mais que tudo", foi com essas palavras que Melissa Said, namorada do influenciador baiano, Tássio Barcelar, expressou o luto e confirmou a morte do namorado, na redes sociais.

A frase descreve um reel, publicado por Melissa, no último dia 11 de junho, em homenagem ao aniversário do amado. Na publicação antiga, com vários momentos do casal, Melissa externava o amor e companheirismo à Tássio. "Mozão, voce ja sabe de tudo né?! Faço questão de dizer todos os dias o quanto te amo, o quanto você é importante pra mim, esse post é só uma forma te lembrar isso". E continua no comentário. "Tenha certeza que sempre estarei aqui te desejando o melhor, te apoiando, admirando e te amando muito. Sucesso, saúde, boas risadas e que seus dias sejam sempre alegres. Que no seu proximo aniversário, eu ja possa te chamar de marido e, quem sabe, no próximo do próximo de papai", completou ao se declarar. Seguidores comentaram na publicação da jovem, desejando sentimentos pela perda.

Com mais de 700 mil seguidores, no instagram, Tássio, que era bastante conhecido por fazer uma espécie de 'humor canábico' em referência ao uso da maconha, morreu após uma convulsão na madrugada desta quarta-feira, em Salvador. De acordo com as informações apuradas pelo Portal A Tarde, ele teria levado um 'tombo', na sexta-feira, 14, e batido a cabeça. A suspeita é que a situação tenha se agravado por causa de um anticoagulante que ele estaria tomando por conta própria para tratar de uma suspeita de trombose