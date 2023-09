Praia da Barra amanhece cheia de óleo na areia neste domingo

Um das praias mais visitadas nos fins de semana em Salvador, a da Barra, amanheceu neste domingo, 10, com cheia de manchas de óleo na areia. Em fotos enviadas por um leitor do Portal Massa!, é possível ver pedaços pretos da substância espalhados no trecho entre o Farol e o Cristo.

De acordo com Paulo Nunes, de 61 anos, frequentador do local, tem tanto óleo na areia que “as pessoas estão com os pés cheio de óleo da praia”. Procurado pela reportagem, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) ainda não se pronunciou.