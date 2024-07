Praia de Itapuã desbanca Ipanema e Copacabana em pesquisa Internacional

Praia do Farol de Itapuã - Foto: Gabriel Pinheiro / Divulgação

Um estudo publicado pelo Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas colocou a Praia do Farol de Itapuã, em Salvador, à frente das badaladas e mundialmente conhecidas praias de Ipanema e Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento, Itapuã aparece na 36ª colocação no ranking que coloca Ipanema em 46º e Copacabana em 118º. Os critérios utilizados leva em consideração fatores como recreação, proteção, conservação e sanitário.

Itapuã também desbanca as praias de Placaford (67ª), Porto da Barra (80ª) e da Ribeira (90ª), todas da capital baiana, que aparecem num lista das 126 melhores praias do mundo. A Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe foi a praia de Salvador com melhor colocação no estudo ficando na 5ª posição, atrás apenas de três praias cubanas e da Praia de Itauna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, que conquistou a segunda colocação mundial.



Além de Salvador, o levantamento colocou outras praias da Bahia como as melhores do mundo. Na 11ª posição está a Praia do Forte. Ela é seguida por Morro de São Paulo (16ª), Costa do Sauípe (20ª) e Boipeba (40ª). Com isso a Bahia tem 4 das 20 melhores praias do mundo.

Critérios utilizados | Foto: Divulgação

O estudo apresentou um relatório que avalia 126 locais no litoral da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Guatemala, México, Nova Zelândia, Peru, Porto Rico, Espanha e Venezuela, para permitir que os turistas comparem a qualidade e ajudem os planejadores e administradores a fazerem melhorias.

O Ranking das Melhores Praias faz parte da Década das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas, lançada em 2021, como um apelo à ação coletiva para prevenir, deter e reverter a degradação dos ecossistemas em todo o mundo.



No início deste ano, 46 profissionais, incluindo oceanógrafos, engenheiros, geógrafos, químicos e educadores, avaliaram o litoral da América Latina tendo como principal quesito a qualidade ambiental desses lugares.

A "Estrutura de Priorização de Praias", metodologia utilizada no estudo, é composta por indicadores que reconhecem as funções e os serviços do ecossistema e é medida por meio de um esquema de pontuação que permite comparações diretas, oferecendo uma visão global e abordando as principais lacunas de gerenciamento dos lugares.