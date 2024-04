Prazo para atualização de carteira vencida de taxistas é prorrogado | A TARDE

O prazo para taxistas, mototaxistas e autorizatários do transporte escolar e de turismo, terão o prazo prorrogado para atualizar documentação vencida, além de realizar solicitações de transferência. A medida ocorre após a suspensão de serviços da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais da Semob (Cotae) e ficará em vigor até o retorno do funcionamento.

Os sistemas de cadastramento de dados e serviços da unidade foram afetados pelo deslizamento de um barranco no início da semana.

A Prefeitura tem adotado medidas com o objetivo de restabelecer os atendimentos na Cotae nos próximos dias. A Cotae fica localizada no Vale dos Barris ao lado do prédio da Transalvador.