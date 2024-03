Prazo para entrega da documentação de novos taxistas será prorrogado | A TARDE

O prazo de entrega da documentação para o credenciamento de novos taxistas será prorrogado. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), pela Secretaria de Mobilidade (Semob). Os documentos devem ser entregues até o dia 5 de abril, das 8h às 16h, no Setor de Protocolo da Semob.

Ao todo, serão disponibilizadas 500 novas autorizações para atuar como taxista em Salvador, conforme o edital. O credenciamento será realizado através de etapas. A primeira delas é a entrega da documentação, que deve passar por uma análise e, em seguida, se aprovada, será feita a habilitação e classificação dos candidatos. A lista final será publicada no DOM, e a previsão é que todo o processo seja concluído ainda em abril.

A habilitação da pessoa autorizatária acontecerá através de critérios, com destaque a três deles por maior destaque aos interessados. Serão pessoas do sexo feminino, que apresentem veículos 100% elétricos e o tempo de atividade da pessoa candidata a taxista, caso já tenha sido uma condutora auxiliar.