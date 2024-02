Prazo para pagamento do IPTU 2024 com desconto encerra na segunda, 5 | A TARDE

De acordo com a Secretaria da Fazenda de Salvador(Sefaz), os contribuintes devem realizar o pagamento da cota única ou primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2024 até a próxima segunda-feira, 5. Os soteropolitanos que quitarem à vista até a data de vencimento terão 7% de desconto no valor do tributo. Ao todo, 557 mil proprietários foram notificados.

O pagamento do tributo pode ser realizado nas redes bancárias credenciadas, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e internet banking, além da ferramenta Pague Fácil, no site da Sefaz

A titular da Sefaz, Giovanna Victer, destaca que optar pelo pagamento em cota única proporciona a vantagem de desembolsar um montante inferior ao total parcelado no ano anterior. Isso porque o desconto oferecido pela prefeitura é maior que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, indicador utilizado no reajuste.

“Aqueles que escolherem quitar o imposto em cota única neste ano e parcelaram em 2023, irão desembolsar um montante inferior em comparação com o ano anterior. Isso porque o desconto de 7% é superior à correção do tributo”.

A Sefaz alerta que os contribuintes que não receberam o Documento de Arrecadação Municipal (DOM) podem emitir através do site.

Outras datas de vencimento – Para confirmar a data de vencimento, basta verificar o boleto físico ou acessar o site da secretaria.