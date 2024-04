Prédio desaba no Largo do Tanque, em Salvador | A TARDE

Um prédio desabou, na manhã desta terça-feira, 9, no bairro do Largo do Tanque, em Salvador. Moradores registraram a situação logo após a queda da estrutura. Não há confirmação sobre feridos.

Em contato com o Portal A TARDE, o coronel do Corpo de Bombeiros, Adson Marchesini, informou que existe a possibilidade de que um pedreiro estaria trabalhando no prédio em questão no momento em que ocorreu o desabamento.

Guarnições foram deslocadas para o local e estão trabalhando nas buscas pela possível vítima. Marchesini garantiu à reportagem que as equipes seguirão trabalhando nas buscas até que haja a certeza que o pedreiro não está entre os escombros.

