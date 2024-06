Prédio do Palace Hotel completa 90 anos

Fera Palace Hotel, na Rua Chile - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O prédio original Palace Hotel, primeiro hotel de luxo do Nordeste, completa 90 anos. Ele foi construído em 1934 pelo Comendador Martins Catharino. A edificação de oito andares está localizada no Centro Histórico de Salvador, na Rua Chile, em Salvador.

Já se hospedaram no hotel diversas celebridades como Carmem Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda, Orson Welles, além de diferentes presidentes da república.



O Hotel Palace foi inspirado no Flatiron Building, de Nova York, um ícone do movimento Art Decó, que à época era sinônimo modernidade.

Uma das características mais importantes do hotel é a sua fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e composta por 230 adornos externos originais e 640 janelas de madeira maciça.

“O processo de tombamento do bem aponta que o edifício se destaca, no contexto do sítio histórico tombado em que predomina o Art Déco, trazendo uma particularidade interessante: o concreto armado e uma estilização de motivos ornamentais são postos em conexão, resultando numa obra arquitetônica de difícil enquadramento nas definições conceituais de estilo”, detalha nota técnia do IPHAN.

O hotel entrou em declínio no final dos anos 80, quando chegou a fechar as suas portas.

Restauração



O projeto de restauração foi realizado pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, que realçou as características históricas do edifício. Todos os adornos e janelas foram restaurados minuciosamente, e o hotel renasceu como o Fera Palace Hotel em 2017.

Além de preservar aimportância arquitetônica do edifício, o processo preservou o interior do hotel mesclasse o Art Déco com aspectos baianos.



Na recepção, o piso em mosaico preto e branco. O ambiente ainda guarda lustres Art Déco e esculturas da artista plástica baiana Nádia Taquary. As peças são feitas de uma mistura de madeira, búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, conta e figas, que destacam a religiosidade afro-baiana.

Traços de memória

Atrás do balcão de recepção em madeira, o armário de correspondência do hotel permanece como uma homenagem à história do hotel. O papel de parede tropical que acompanha as peças vintage tem como base o tropicalismo da Bahia.

No térreo, o balcão do lobby bar é decorado com pastilhas estilo anos 30 e tampo em latão envelhecido e a adega de 4m de altura tem capacidade para mais de 1.000 rótulos variados.

Pelo lobby do hotel, passaram personalidades como Carmem Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e Orson Welles. O cassino no primeiro andar ainda foi um dos cenários de "Dona Flor e Seus Dois Maridos", de Jorge Amado, uma das principais obras literárias da Bahia.



Segundo o historiador Rafael Dantas, nos anos 30, a cidade de Salvador ansiava por um projeto modernizante e isso se fez presente com o surgimento de novos símbolos, como o Elevador Lacerda e o Palace Hotel.

“A construção do Palace está inserida em um momento de mudança de economia da Bahia onde o cacau estava em ascensão, onde o centro histórico pulsava a sua efervescência cultural e econômica. Era também o momento em que a Rua Chile era o principal ponto da cidade de Salvador. O Palace se destacava porque era um prédio em Art Decó no meio de construções ecléticas e por ser o primeiro hotel mais sofisticado de Salvador”, explica.

Os pavimentos e 81 quartos do hotel têm pisos originais de taco de madeira e mármore, que foram recuperados. Os quartos contam com uma paleta de cores claras pastéis, que remetem ao Art Déco.