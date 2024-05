Prédio na Av. Tancredo Neves é evacuado após princípio de incêndio | A TARDE

O prédio Holding, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, foi evacuado após um princípio de incêndio, na tarde desta quarta-feira, 9.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros já estão no local. Em contato com o Portal A TARDE, funcionários do prédio informaram que a explosão de um ar-condicionado no quarto andar causou o início das chamas.

Um dos funcionários do edifício que trabalha perto do andar onde se iniciaram as chamas, inalou muita fumaça. Por isso, a Samu também foi acionada e já se encontra no local.

Confira imagens do prédio





Em vídeo, é possível ver uma fumaça preta saindo de duas janelas fumê do prédio Raphael Muller | Ag. A TARDE

Publicações relacionadas